Há mais de 300 espécies invasoras em Portugal

Azuis ou violetas, os jacintos-de-água parecem inofensivos e podemos encontrá-los facilmente em canais, lagoas ou perto de barragens. Mas e se lhe dissermos que diminuem a qualidade da água, impedindo que esta seja utilizada para rega e pesca? E que além disso matam outras plantas, já que impedem que a luz e o oxigénio chegue às demais espécies, porque formam densos aglomerados de folhas e raízes à superfície da água? Esta é apenas uma das 341 espécies exóticas invasoras que existem em Portugal e que estão fora de controlo. Em comum, estas espécies, que podem ser plantas ou animais, reproduzem-se de forma numerosa e não são originárias do local onde se encontram. Muitas vezes, interferem com a biodiversidade e com a agricultura.