Fumar depois de usar álcool gel e colocar desinfetante ao sol pode não ser boa ideia. Estas são algumas das recomendações que fazem parte do guia da Agência Espanhola de Medicamentos, órgão do Ministério da Saúde de Espanha, sobre como utilizar e conversar soluções de álcool e desinfetantes, recomendados na lavagem de mãos para evitar a propagação do vírus da Covid-19.

"Manter os geles e soluções hidroalcoólicas sempre longe de focos de calor como podem ser superfícies quentes, a exposição solar diretar, chamas ou faíscas de qualquer tipo de fonte de ignição. Evitar fumar imediatamente depois de usar estes géis como soluções ou lugares onde estejam armazenados. Armazenar desinfetantes em locais bem ventilados e frescos, evitando espaços com mudanças temporais significativas", refere a série de conselhos publicada pela AEMPS.

No mesmo comunicado, é referido que soluções hidroalcoólicas como desinfetantes podem conter quantidades muito variáveis de álcool e que, em caso de contacto com os olhos, devem ser lavado com água abundante durante vários minutos porque estes produtos são "biocidas"

A Direção-Geral da Saúde portuguesa já emitiu recomendações sobre o tabaco, em meados de abril, indicando que "fumar pode aumentar o risco de contrair a Covid-19", diminuindo a imunidade e favorecendo as infeções pulmonares.

Recomendações sobre o tabaco: em altura de pandemia é necessário ter atenção especial, uma vez que fumar pode aumentar o... Publicado por Direção-Geral da Saúde em Quinta-feira, 16 de abril de 2020

A DGS notou também, na altura, que "o gesto de levar o cigarro à boca aumenta o risco de contaminação", recomendando a lavagem das mãos antes e depois de fumar – mas não fazendo qualquer referência a desinfentantes.

É ainda indicada a necessidade de desinfetar frequentemente "os equipamentos para tabaco aquecido e cigarros eletrónicos com uma solução à base de álcool".