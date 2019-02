Não lê os seus pensamentos mas é capaz de perceber o que quer fazer e fazê-lo por si. Desde desligar uma luz, fazer uma conta mais difícil ou até falar.

Quantas vezes já desejou controlar objetos com um só pensamento? Mudar de canal só por pensar nisso ou desligar uma luz sem carregar no interruptor nem dizer sequer uma palavra. Um projeto do MIT tornou este desejo de muitos numa realidade, criando um aparelho que parece saído de um filme de ficção científica. Mas sem ler a sua mente.



O AlterEgo é wearable, ou seja, um aparelho que se usa como se fosse uma peça de vestuário ou um acessório de moda, que capta os sinais elétricos produzidos pelos nossos músculos quando lemos ou dizemos algo para nós próprios. Ao pensar em desligar uma luz, por exemplo, emitimos sinais que são captados pelo aparelho, que vai, por Bluetooth, transmiti-los a um computador, que vai depois cumprir essa ordem.



O aparelho assemelha-se a um auricular bluetooth, que é fixado atrás da orelha e debaixo do queixo. Este design permite não só captar os sinais elétricos mas ir também um passo à frente e facilitar a comunicação telepática com outros utilizadores do AlterEgo. Ao pensar em algo para dizer a outro utilizador e efetivamente dizê-lo com a sua voz interna, o dispositivo consegue transmitir a mensagem diretamente para o ouvido da outra pessoa, sem que isto lhe bloqueie a audição.



"Sinto-me um cyborg, mas no melhor sentido da palavra", apontou em entrevista ao MIT Technology Review Arnav Kapur, um dos investigadores responsáveis pelo AlterEgo. Para Kapur, o mais desafiante tem sido desenvolver uma peça que não pareça demasiado "esquisita" na hora de a utilizar na rua.



As utilizações futuras desta tecnologia são inúmeras. Na saúde poderá fazer com que muitas pessoas com afasias ou deficiências motoras que afetem a fala consigam transmitir mensagens de uma forma mais fluida e natural. Num mundo cada vez mais global, possibilitará também a tradução de mensagens em tempo real. Já a nível social, o AlterEgo promete afastar os humanos dos ecrãs.



Por agora o aparelho está em fase de teste, com os seus criadores a apontarem para uma taxa de precisão de 90%, ou seja, em 10 pensamentos ou diálogos internos o AlterEgo tem sido capaz de concluir nove com sucesso.