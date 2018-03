A estação espacial chinesa Tiangong-1, lançada em 2011, deve entrar na atmosfera terrestre nos primeiros dias de Abril e fá-lo-á sem controlo. Os especialistas garantem que a maioria dos seus componentes vão ser destruídos na reentrada e apenas algumas peças pequenas poderão chegar ao solo.

Segundo a Agência Espacial Europeia, que está a monitorizar a órbita da estação espacial, esta poderá cair num raio que vai do norte de Espanha até ao Norte da China, o norte dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Argentina ou Chile. Ou seja, ninguém sabe ao certo onde irá cair.

Mas não se assuste. Os especialistas garantem que a possibilidade que uma das peças atinge alguém é de 10 milhões de vezes menor do que a probabilidade de ser atingido por um raio.

A Tiangong-1 foi a primeira estação espacial a ser lançada pela China e é protótipo que tinha uma vida útil planeada de apenas dois anos. Em 2016, Pequim admitiu que tinha perdido controlo dos propulsores da nave e desde então a nave tem estado em queda.

Quando foi lançada, a Tiangong-1 pesava 8,5 toneladas, mas o seu peso deve ser menor dado o consumo do combustível. No passado mês de Janeiro, reentrou na atmosfera um fragmento do foguetão russo Zenit com oito toneladas e pequenos fragmentos foram encontrados no Peru. Ninguém foi atingido.