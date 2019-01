A ambição é interplanetária; o ponto de partida holandês. E sim, poderá haver vida noutros planetas: mas humana. Os preparativos estão em curso pela Space Life Origin , sediada em Amesterdão, que em 2024 pretende realizar um parto monitorizado a 250 milhas da Terra (o equivalente a 402 quilómetros), numa missão que durará entre 24 a 36 horas. Para atingir a meta, a grávida pioneira será acompanhada por uma equipa médica, que a startup considera de excelência. Afalou com o CEO Kees Mulder para esclarecer esta nova era da reprodução humana – e em que Portugal é desafiado a participar como investidor.Kees Mulder antevê o parto "com um custo significativo" (sem querer avançar números), num novo tipo de hotéis e estações espaciais. Decorrerá com o acompanhamento de três médicos e será monitorizado segundo os padrões dos serviços de saúde ocidentais. Voluntárias não faltam: "Vários casais e mulheres e entraram em contacto connosco para participar no programa. Mas ainda é cedo para ser mais preciso."A Missão Berço passa por cinco etapas: começa pela monitorização da grávida, que segue viagem na nave espacial. Após o parto, são feitos exames médicos de preparação para o regresso à Terra. Por fim, dá-se a aterragem.A 23 de Outubro de 2018, foi tornado público o projeto – depois de dois anos a afinar ideias. Agora vem a parte de captação de investidores, explica o responsável. "Estamos na fase de financiamento. Os valores aumentaram, daí a necessidade de abrir o capital e convidar investidores para se juntarem ao nosso empreendimento. Somos holandeses, mas acreditamos que a nossa empresa é um empreendimento global."Os Estados Unidos são um mercado-chave, frisa o CEO, sobretudo pelos programas de exploração espacial. "A NASA, a ESA [Agência Espacial Europeia] e outros programas espaciais patrocinados pelo governo estão a estudar a colonização da Lua e de Marte."Numa escala menor, Portugal poderá entrar nos planos? "Se um grande grande investidor português se juntar [ao projecto], até mesmo o escritório principal poderá ser transferido para Portugal", responde. Porque os financiamentos privados têm "como alvo a nova fronteira." Isto é, assegurar a reprodução no espaço para a sobrevivência das gerações futuras caso haja uma catástrofe no planeta (porventura por alterações climáticas).Mas há a componente de risco, assinalada no início deste mês na revista norte-americana The Atlantic (cuja tradução livre do título do artigo poderá ser "Imagine dar à luz no espaço" ). Ainda não se sabe como "manter os humanos, adultos saudáveis, em longas estadias na Estação Espacial Internacional", lê-se. Ouvidos os especialistas de medicina espacial, desaconselha-se as grávidas a estarem "muitas, muitas, muitas milhas longe da ajuda médica." Isto sem contar com o problemas de microgravidade ("o anestesista teria que se certificar de que a paciente não iria flutuar", prossegue o artigo).Questionado sobre os riscos, Kees Mulder assegura: "Com base no atual know-how e estudo, a nossa equipa médica acredita que poderá ser até 2024. Escusado será dizer que queremos garantir a segurança para a mãe e criança. Esta é a nossa principal preocupação. O nosso objetivo é contribuir com conhecimento específico, como a necessidade de vida além da terra."