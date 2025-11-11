Sábado – Pense por si

Demência: Descubra como travar esta nova pandemia

Lucília Galha 11 de novembro de 2025 às 23:00

As projeções não são animadoras: até 2050 prevê-se que o número de demências triplique. Porém, nem tudo são más notícias: é possível mudar de rumo e prevenir quase metade dos casos. Pela primeira vez, em 15 anos, há medicamentos que abrandam a progressão da doença. Mas, a maior parte do trabalho está ao alcance de cada um. Não é preciso nada elaborado, basta estimular o cérebro. Sabia que conversar com os seus amigos cria mais neurónios do que fazer sudokus?

Era engenheira agrónoma e trabalhava numa multinacional. Aos 57 anos, a empresa onde estava fundiu-se com Espanha e ela negociou a sua saída. Reformou-se, mas com o objetivo de continuar a trabalhar. Como sempre gostou de investigação - e tinha muitos contactos com agricultores, universidades e organismos públicos -, constituiu uma empresa de experimentação de culturas e de plantas. Fazia ensaios e divulgação e só deixou esse negócio quando o marido adoeceu - e foi preciso dedicar-se à saúde dele.

