As colheitas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação sofreram quedas devido à pandemia do novo coronavírus e às medidas de confinamento. Numa altura em que a atividade hospitalar será retomada, as colheitas caíram 33% em abril e 30% em março e, segundo o Jornal de Notícias, há reservas para cinco a sete dias . Por isso, os dadores estão a ser chamados por SMS.Saiba mais sobre doações de sangue durante a pandemia de coronavírus aqui