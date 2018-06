Sobrancelhas grossas e bem alisadas são um pormenor associado à estética e à beleza mas, de acordo com a ciência, podem significar bem mais que isso. Um novo estudo publicado pelo Journal of Personality indica que cuidar das sobrancelhas está associado a pessoas narcisistas.

E mais. Cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, afirmam que esta preocupação é sinónima de um tipo específico de narcisismo, o ‘narcisismo grandioso’, característico de indivíduos com personalidades extravagantes e agressivas, bem como um sentido de superioridade para com outras pessoas.

Para determinar estes dados, os psicólogos Miranda Giacomin e Nicholas Rule criaram um Inventário de Personalidade Narcisista, com base em retratos faciais de participantes no estudo e partilharam esses dados com programadores que classificaram os indivíduos segundo qualidades como o cuidado com as sobrancelhas, a sua grossura, densidade e feminilidade.

Os líderes do estudo afirmam ainda que o propósito por detrás da estética das sobrancelhas pode estar na intenção da pessoa ser única e reconhecida. A informação recolhida indica também que pessoas com sobrancelhas mais distintivas têm um maior desejo de ser relembradas e apreciadas pelos outros – reforçando uma visão positiva que pessoas com personalidade narcisista têm sobre si mesmos.