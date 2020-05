Covid-19: Como o fim dos abraços afeta a sua saúde

Já se apercebeu da quantidade de abraços que deixou de dar desde que surgiu a pandemia do novo coronavírus ? As medidas de confinamento deixaram milhões de pessoas em casa e o distanciamento social a manter, mesmo quando se está na rua, acabaram com abraços, toques no ombro, apertos de mão. E isso tem as suas consequências no seu bem-estar."O tipo de toque mais íntimo - o braço por cima dos ombros, um toque no braço e esse tipo de coisas reservadas para amizades mais próximas e familiares - são mesmo importantes", frisa Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, à BBC. Afinal, o tacto é o primeiro dos cinco sentidos que desenvolvemos no útero e o que liga o recém-nascido à mãe."Os seres humanos estão desenhados para tocar e para serem tocados. Quando uma criança nasce, é assim que cria laços com a mãe - através do toque", explica ao site do centro médico Texas Medical Center o psiquiatra Asim Shah. "É difícil para nós não pensar sobre o contacto físico."Quando este é negado, neste caso para travar a propagação do SARS-CoV-2, as pessoas podem sofrer com a privação de toque. "É como alguém que tem fome. Quer comer, mas não consegue. A sua mente e o seu corpo querem tocar em alguém, mas não o podem fazer devido ao medo a que isso está associado, neste caso, medo da pandemia", explica Shah.O toque humano positivo promove a libertação de vários neurotransmissores, como a dopamina (envolvida na experiência do prazer, satisfação e motivação), serotonina (promove o sentimento de bem-estar) e oxitocina (que aumenta as sensações positivas de confiança, laços emocionais e ligação social). Contudo, quanto à oxitocina, foi revelado em 2008 que tem duas faces: foram detetados valores altos em pessoas em situações de stress, como isolamento ou relacionamentos infelizes.Ser tocado por outra pessoa diminui a libertação de cortisol, com o qual o stress, a depressão e ansiedade aumentam. O corpo liberta cortisol como resposta ao stress, ativando a resposta de "lutar ou fugir".A falta de toque, ao deixar-nos stressados e ansiosos, afeta o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea, a respiração e a tensão muscular. Pode ainda ter impacto nos sistemas digestivo e imunitário e acabar por perturbar o sono. Numa situação de pandemia, quem vive sozinho acaba por ser mais afetado.Afinal, o maior órgão do corpo humano é o dedicado ao toque: a pele, que comunica os estímulos do toque positivos ou negativos aos nossos neurónios sensoriais.Um estudo conduzido em 2014 pela Universidade Carnegie Mellon revelou que os abraços podem ajudar o corpo a combater as infeções. A conclusão surgiu depois de os participantes serem expostos ao vírus da constipação. No fim, os que recebiam mais abraços eram protegidos da infeção e dos sintomas relacionados com a doença.Sem toque, o que nos resta? Há outras atividades que promovem a libertação de oxitocina, como a atividade física, cantar e dançar, ou fazer festas a um animal de estimação. A interação por videochamada é quase tão eficaz quanto o contacto pessoal, segundo Shah. E quer possa estar junto de quem gosta ou não, contacte com essas pessoas.