Se há conselho que o médico de saúde pública, Lúcio Meneses de Almeida, repete à exaustão é o da higiene pessoal: lavar as mãos, com sabão líquido e água. E com este conselho, insiste à SÁBADO o presidente da Associação Nacional Infeção Hospitalar, vem uma grande responsabilidade: ter um "comportamento cívico", "reforçar as normas de boa educação e o bom senso na tomada de decisão".





Eis as dicas práticas de como deve agir nesta fase de mitigação.



1. EVITAR GRANDES GRUPOS: SEJA NO INTERIOR OU AO AR LIVRE



Podem acontecer idas à praia em massa, como a de ontem, em Carcavelos?

Não são desejáveis, nem cívicos, nem responsáveis. Temos que atuar como um todo e os comportamentos individuais influenciam a segurança de todos. Frequentar espaços fechados com grandes aglomerações é um comportamento a repudiar. Devemos abstermo-nos de contactos sociais em grandes aglomerações e fechados.

Um dos jovens que esteve na praia, ontem, referia, na televisão, que não havia problema porque não havia risco de contaminação ao ar livre. É verdade?

A propagação não é tão fácil ao ar livre. Mas a verdade é que há muita gente concentrada, seja ao ar livre ou não. A concentração de pessoas propicia as oportunidades de contacto e de propagação. Pode ter consequências.

E devemos continuar a circular em transportes públicos? A CP, por exemplo, anunciou que não suspenderá as viagens.

E muito bem. Cabe às empresas de transportes públicos assegurarem um certo espaçamento entre pessoas, que pode ser feito limitando o número de bilhetes: se a capacidade do autocarro é de x, posso limitar a um número inferior. É uma forma muito simples de reduzir os contactos de transmissão. Outra forma interessante, que desafio a CP e outras empresas de transportes públicos, é a de haver dispensadores de base alcoólica nas carruagens. Isto implica que haja comportamento cívico da parte dos passageiros. Outra medida em que reparei numa viagem no [alfa] pendular, há uns 15 dias: fiquei muito satisfeito por haver toalhetes de papel nos dispensadores e sabonete líquido. Normalmente só via secadores de mãos, que são pouco higiénicos. A solução ideal são os toalhetes de papel.

Nos centros comerciais, por exemplo, têm reduzido o papel com o argumento de os secadores serem mais amigos do ambiente.

Do ponto de vista de controlo, a prioridade das prioridades é a mitigação da pandemia e a secagem por secador de mãos não é higiénica. Com o toalhete remove facilmente a sujidade que não saiu na lavagem.

Ainda vamos a tempo de implementar medidas como estas?

Vamos sempre a tempo, porque são as únicas medidas que dispomos de momento são as de saúde publica. No passado [noutras epidemias], tínhamos medidas farmacológicas, agora só as de saúde, que passam por comportamentos individuais.



2. SABONETES NÃO. LAVAR AS MÃOS COM SABÃO LÍQUIDO

Tem-se referido que o vinagre pode desinfetar. É verdade?

Água e sabão para lavagem das mãos é suficiente. Não havendo, que se usem as soluções antisséticas de base alcoólica. Mas não é preciso irem a correr para os supermercados, porque não serve a base antissética se as mãos não estiverem suficientemente lavadas e se tiverem sujidade visível.

Então o ideal é mesmo lavar as mãos?

Sabonete líquido é o ideal. [O uso de sabão] em casa ainda é como o outro, porque somos um grupo pequeno, 4 a 5 pessoas. Mas colocar barras de sabão nas escolas é um disparate porque são centenas de mãos a afagar a barra. Essas são muito boas para lavar a roupa. Não devem ser usada em locais públicos. O dispensador dispensa-me apenas a quantidade que preciso.

3. UMA DÚVIDA? NÃO ENTUPIR A SAÚDE 24

Que outros conselhos daria?

É importante as pessoas não sobrecarregarem a linha saúde 24 com perguntas. Se tiverem duvidas, devem aceder ao microsite da DGS. Que a linha Saúde 24 sirva de "pre-triagem" de casos suspeitos. Não deve estar sobrecarregada por questões que devem ser respondidas por fontes oficiais de informação (a Direção Geral de Saúde, as ARS). A linha deve ser usada, nesta fase de grande pressão, para um encaminhamento de pessoas e orientação [e não] para responder a dúvidas.

Mas as pessoas continuam a ter problemas agudos que obrigam a ir à urgência. Como devem agir?

A linha Saúde 24 deve ser orientadora das pessoas que têm queixas, não deve ser esclarecedora de duvidas. As pessoas devem continuar a aceder à linha para orientações de saúde.

Limitando o contacto à linha Saúde 24, que é o ponto de entrada e faz a triagem de se os pacientes devem ir para centros de saúde ou hospitais não significa ir a correr para as urgências sem este conselho, certo?

De todo. O comportamento cívico deve ser no sentido de as pessoas acederem às urgências quando se justifica e para isso devem contactar a Linha saúde 24. Sobre a pandemia, não devem sobrecarregar a linha de saúde 24 com dúvidas.

As urgências devem ser apenas, agora e sempre, para situações graves e agudas?

A incidência da doença [covid-19] é baixa, inferior à gripe sazonal. O exército [de profissionais de saúde] está envolvido para mitigar a pandemia e dar [em simultâneo] resposta a doentes graves (enfarte miocárdio, etc). E temos que salvaguardar essas linhas de defesa para tentar mitigar a situação recente e responder a situações urgentes.