A prática do desporto é um requisito fundamental para que o seu filho tenha uma vida mais activa. De acordo com recomendações do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física da Direcção-Geral de Saúde, crianças e adolescentes devem praticar "diariamente, pelo menos, 60 minutos de actividade física de intensidade moderada a vigorosa".

No entanto, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% da população não pratica actividade física suficiente para cumprir estes requisitos. Entre crianças com 10 e 11 anos, 64% são fisicamente pouco activas e a percentagem sobe até aos 95% em jovens adolescentes.

É aqui que entra o "Daily Mile", um programa criado em 2012 pela Universidade de Stirling, na Escócia, e que já é aplicado em mais de 3.500 escolas e para além de 30 países cujos resultados foram analisados. As tarefas incluíam exercícios aeróbicos diários de 15 minutos em ritmo controlado e as conclusões foram reveladoras: os alunos visados demonstraram maiores índices de atenção, memória verbal e bem-estar que outros não incluídos no programa.