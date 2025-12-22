Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Como se recupera de um AVC

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

O tempo é crucial e a reabilitação deve começar nas primeiras horas. Razão: quanto mais se espera, menos se recupera. Utilizar a mão com a mesma destreza de antes é um dos desafios mais difíceis.

Era já de noite, na quinta-feira, 20 de novembro, quando Nuno Markl sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Estava na casa de banho e percebeu que não se conseguia levantar, nem mexer - também tinha o discurso arrastado. Cerca de 48 horas depois, a 22 de novembro, o humorista, de 54 anos, publicou um primeiro post sobre o seu estado: “Hemorragia na mioleira a ser reabsorvida aos poucos. Isto vai devagar, mas vai.”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

Como se recupera de um AVC