Como África fugiu às previsões catastróficas da covid-19

Quando a pandemia da covid-19 começou a alastrar-se pela Ásia, seguindo depois para a Europa e para a América do Norte, especialistas alertaram para um possível cenário catastrófico caso o vírus chegasse em força a África, devido às populações concentradas e aos fracos sistemas de saúde do continente. Mas, um ano depois, a região continua a ser das menos afetadas pela covid-19 em todo o mundo, registando 15 vezes menos casos por milhão de habitantes que a Europa e quase 20 vezes menos que a América do Norte, sendo também o segundo continente com menos mortes por covid-19, atrás apenas da Oceânia.

É aqui que entra um factor chave, que pode fazer com que os números não reflitam totalmente aquilo que se passa no continente africano. África realizou até ao momento pelo menos 32 milhões de testes, mas o número é uma migalha comparado com os 500 milhões de testes realizados na Europa ou os quase 600 milhões de diagnósticos na Ásia.

Comparando por população, o continente africano é o que menos testes faz, registando cerca de 25 por cada mil habitantes, enquanto a Europa fez até ao momento 662 testes por cada mil habitantes e a América do Norte 648 testes. Outros continentes, como a Ásia e a América do Sul, estão muito abaixo destes números, mas mesmo assim ultrapassam a barreira dos 100 testes realizados por cada mil habitantes.