“Com o diagnóstico genético estamos a comprar vida”

Doenças raras, que com uma análise de sangue e outros meios levariam anos (talvez décadas), são identificadas em três semanas, explica Sofia Frisk.

Se diagnosticada antes dos 2 anos, é possível atacar a epilepsia. Mas é difícil as análises comuns fazerem-no. Já os testes genéticos (uma ferramenta da medicina personalizada) da finlandesa Blueprint detectam esta e outras doenças raras em três semanas, diz a responsável pelo marketing e relação com os clientes Sofia Frisk.



São o Dr. House da genética?

De certo modo, sim. O que fazemos é tentar encontrar nos casos mais raros o problema do paciente. Temos alguns testes no cancro, mas não vamos aonde os outros vão.



Testam problemas cardíacos?

Sim. É um exemplo que é mais comum, a doença chama-se cardiomiopatia hipertrófica [HCM na sigla em inglês]: o músculo do coração torna-se grosso mas é muito frágil. É uma das razões mais comuns para a morte súbita. Acontece nos adolescentes ou nos jovens adultos. O método comum para diagnosticar é através de ultra-sons. A criança parece saudável, ao longo do tempo tem sintomas. Talvez se encontre algo na história familiar. Mas leva cerca de 20 anos [até ao diagnóstico]. E é dispendioso, são muitos exames, há o risco de algo acontecer, tem de tomar muita medicação. O custo é de 50 mil euros por paciente.



Estão a comprar tempo.

Estamos a comprar uma vida, porque pode viver uma vida normal.



Mas com o diagnóstico estão a comprar tempo: em 3 semanas concluem algo que levaria anos.

Exacto. E que teria consequências muito más. É saber cedo o suficiente. Digamos que numa família em que existe historial, ao fazer-se o estudo quando o bebé nasce e tem os primeiros sintomas, vai saber-se [da doença]. Muitas não têm tratamento. Ao saber, terá consciência do resultado final. E quanto mais a indústria farmacêutica se desenvolver, quanto mais conhecimento houver sobre zonas críticas, mais conseguiremos mudar a vida dos pacientes.



