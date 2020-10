Cientistas apresentam vacina promissora contra o cancro

Cientistas anunciaram terem realizado testes promissores de uma vacina que ajuda a prevenir diversos tipos de cancro. O caminho para que possa ser aplicada em humanos ainda é longo, mas as provas de que é segura e eficaz são um sinal para os cientistas de que estão no caminho certo.A vacina foi desenvolvida no Instituto Francis Crick , em Londres, pela equipa de Rachel Ambler, e dirige-se a um tipo específico de proteína - a KRAS - que está relacionada com o desenvolvimento de cancros como o do pulmão, pâncreas ou intestino.Os testes preliminares feitos em ratinhos, no laboratório, dão sinais positivos à equipa, que vai apresentar estes resultados, no domingo, durante o 32º Simpósio EORTC-NCI-AACR , previsto para Barcelona, mas que agora, devido à pandemia, vai decorrer online."Sabemos que se a KRAS se desenvolve de maneira errada, permite que as células do nosso corpo se desenvolvam e comecem a multiplicar-se e a tornar-se células cancerígenas. Recentemente, descobrimos que, com a ajuda certa, o nosso sistema imunitário pode ser capaz de abrandar este crescimento", referiu a investigadora, no comunicado divulgado pela organização do simpósio.Foi assim que começou a desenvolver-se esta vacina que estimula o sistema imunitário a responder perante as mutações da proteína KRAS. Os resultados em laboratório são promissores: 65% dos ratinhos com tumores que foram tratados com a vacina estavam vivos 75 dias depois de a terem recebido, por comparação com 15% dos que não foram vacinados.Dos ratinhos a quem foram induzidos tumores, 40% dos vacinados não tinha qualquer tumor depois de 150 dias, comparado com apenas 5% (um rato) dos que não tinham sido vacinados.Estes resultados são ainda acompanhados de poucos efeitos secundários, refere a equipa de investigadores envolvida.