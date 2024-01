CellmAbs. Os portugueses que vendem terapias inovadoras contra o cancro

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A biotecnológica portuguesa CellmAbs nasceu nos laboratórios da Universidade Nova de Lisboa (UNL) a partir da vontade de dois investigadores portugueses, Nuno Prego Ramos e Paula Videira, que em janeiro conseguiram o maior negócio de sempre para uma empresa portuguesa de ciências biomédicas. Os investigadores desenvolveram com a sua equipa dedicada um conjunto de terapias inovadoras para o tratamento do cancro, que poderão permitir o desenvolvimento de um novo medicamento contra a doença, e venderam-nas à BioNTech para chegar mais rapidamente aos pacientes, o principal objetivo. O diretor executivo da empresa espera que esta venda reforce o investimento científico no País.