Assintomáticos ainda são enigma para os cientistas

Desde o início da pandemia que os doentes assintomáticos têm sido um dos pontos-chave, especialmente em duas questões: quantos são e qual é o seu papel na transmissão de novo coronavírus.Os dados mais recentes mostram que uma em cada cinco pessoas infetadas não tem qualquer sintoma, permanecendo assim, assintomática. Estas pessoas continuam a ser capazes de transmitir a doença a outras, mas num nível muito mais inferior do que os sintomáticos.Os primeiros dados no início da pandemia apontavam para os assintomáticos pudessem chegar a 81% dos doentes. No entanto, uma meta-análise a 13 estudos que envolveram 21.708 pessoas, e publicada no mês passado, calculou em apenas 17% a percentagem de pessoas infetadas que não apresentam qualquer sintoma. Esta análise considerou assintomáticos todos os doentes que não mostraram qualquer sintoma durante o tempo em que foram seguidos nas investigações. Só foram comparados estudos que fizeram um acompanhamento dos doentes de pelo menos sete dias. Sabe-se que os doentes desenvolvem sintomas num período de 7 a 13 dias depois de terem sido infetados com o SARS-COV-2.A mesma meta-análise mostrou ainda que os assintomáticos tem menos 42% de hipóteses de transmitir o vírus, por comparação com os sintomáticos. Esta informação é relevante porque a maioria dos países testa apenas pessoas com sintomas, não se percebendo a dimensão das transmissões pelos assintomáticos.Um estudo de larga escala levado a cabo na Suíça, para perceber como funciona a transmissão entre pessoas que vivem juntas, conclui que o risco de uma pessoa assintomática passar o vírus é um quarto do risco de uma pessoa com sintomas transmitir a outra com quem vive.Apesar do risco de transmissão ser baixo, estes doentes podem continuar a representar um risco para comunidade, porque como não têm sintomas, têm muito mais probabilidades de continuar a socializar e sem tomar as medidas de precaução, refere o epidemiologista Andrew Azman, à revista Nature . "O verdadeiro fardo para a saúde pública deste enorme conjunto de assintomáticos a interagirem na comunidade sugere que provavelmente uma parte considerável das transmissões acontece através de assintomáticos", acrescenta o especialista da Escola de Saúde Pública Johns Hopskins Bloomberg.Já quanto à carga viral dos assintomáticos em relação aos sintomáticos, uma outra metaanálise a 79 estudos mostrou que a carga viral era idêntica nos dois casos. Mas os assintomáticos parecem limpar o vírus mais rapidamente e, por isso, ficam infecciosos, ou seja, com capacidade de transmitir a doença, durante menos tempo.Apesar de já existir um melhor entendimento em relação aos assintomáticos, os estudos ainda não são inequívocos. Por isso, os especialistas defendem que mesmo sem sintomas, os doentes com covid-19 devem manter as medidas de isolamento, distanciamento social, uso de máscara e lavagem frequente das mãos.