No Reino Unido, arrancaram os testes de um exame ao sangue para detetar 50 tipos de cancro

Um novo exame de sangue está a ser testado pelo NHS (Serviço Nacional de Saúde Britânico) poderá prevenir até uma em cada dez mortes por cancro no Reino Unido, segundo investigadores. O exame que se destina a maiores de 50 anos está a ser testado pela primeira vez no mundo, e prevê detetar mais de 50 tipos de cancro antes do aparecimento dos primeiros sintomas.