Aplicações da Covid-19 reduzem infeções, mesmo que poucos as usem

As aplicações de vigilância podem ajudar a reduzir a propagação do novo coronavírus, mesmo que apenas algumas pessoas a usem. De acordo com um estudo ainda não revisto da Google e da Universidade de Oxford, uma aplicação utilizada por apenas 15% da população pode levar a uma redução de 15% da taxa de infeção da Covid-19 e uma redução de 11% das mortes causadas pelo novo coronavírus.





, investigadores calcularam uma redução de 8% nas infeções e de 6% nas mortes por Covid-19.



O sistema usa, tal como a Stayaway Covid, sinais de Bluetooth e informa os utilizadores se tiverem contactado de forma próxima com infetados pelo novo coronavírus. Na experiência foi simulada a propagação da Covid-19 baseada nas interações domésticas, no trabalho, na escola e em encontros sociais.





Os resultados foram apresentados esta quinta-feira através de um modelo estatístico da Alphabet Inc, dona da Google, em parceria com o Departamento de Medicina da universidade britânica.Utilizando apenas os dados de 15% dos utilizadores de uma aplicação similar à da Stayaway Covid, desenvolvida em PortugalPelo menos seis estados norte-americanos e 12 países lançaram aplicações como estas nas últimas semanas.

A Stayaway covid, gratuita, voluntária e anónima, é uma aplicação móvel que, através da proximidade física entre smartphones, permite rastrear as redes de contágio por Covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

A quem tenha um teste positivo será dado um código por um profissional de saúde para introduzir no telemóvel. Através do sistema de comunicação sem fios Bluetooth, os telemóveis que tenham a aplicação instalada enviam mensagens informando da proximidade de uma pessoa que tenha sido infetada nos 14 dias anteriores.