Aplicação StayAway Covid já funciona. Governo apela à sua instalação

"Este é um esforço pequeno mas fundamental para podermos todos nós ajudar a travar esta pandemia enquanto não há vacina", afirmou António Costa, comprometendo-se a, se estiver infetado, "alertar todos aqueles a quem possa ter contaminado". "Esta aplicação é muito importante porque nos permite, se estivermos contaminados, informar não só os nosso familiares, as pessoas com quem trabalhamos, os nossos amigos, as pessoas com quem nos lembramos de ter contactado, mas poder alertar todos aqueles que estiveram em contacto connosco", disse.O governante salientou que "quem tiver um alerta não tem de entrar em pânico", já que "estar próximo de alguém contaminado não quer dizer automaticamente que se esteja infetado".Já a ministra da Saúde, que disse estar ainda "em processo" de descarregar a aplicação, recomendou a sua instalação, assegurando que a StayAway Covid é "confidencial e segura".

"A identificação de contactos é uma intervenção central em saúde pública quando se enfrenta uma doença como esta, caracterizada pelo seu elevado contágio", referiu Marta Temido.

A ministra frisou ainda que esta é "fundamental" para apoiar as autoridades da saúde porque acelera o seu trabalho, é um auxiliar de memória, regista acontecimentos quase impercetíveis, ou seja, contactos que as pessoas não inscrevem na memória e, num mundo global onde as pessoas se movimentam entre vários países, pode ser um "auxiliar precioso.

Apelando a que todos descarreguem a Stayaway Covid, Marta Temido afirmou que as características desta permitem ao Governo dizer "com tranquilidade" que é "confidencial, voluntária e segura e, por isso, na qual se pode confiar".

Obter esta ferramenta é um "exercício de responsabilidade individual" face aos outros, nomeadamente numa altura de regresso às aulas e à "normalidade possível", vincou.

A ministra alertou ainda as pessoas a lerem com "prudência" o alerta emitido pela aplicação, quando isso acontecer, porque a exposição não significa infeção. "E tenham a tranquilidade necessária para seguir os passos seguintes", sublinhou.

Apesar das vantagens, a governante assumiu que a aplicação tem limitações, como qualquer ferramenta, nomeadamente o facto de nem todos terem tecnologia compatível, nem todos descarregarem a aplicação e nem todos andarem com o telemóvel por todos os locais por onde passa. Por isso, a calibração e aperfeiçoamento desta é "essencial".

A StayAway Covid, gratuita, voluntária e anónima, é uma aplicação móvel que, através da proximidade física entre smartphones, permite rastrear as redes de contágio por Covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

A quem tenha um teste positivo será dado um código por um profissional de saúde para introduzir no telemóvel. Através do sistema de comunicação sem fios Bluetooth, os telemóveis que tenham a aplicação instalada enviam mensagens informando da proximidade de uma pessoa que tenha sido infetada nos 14 dias anteriores.



Com Lusa.