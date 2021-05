Alexa e Google Assistant: Quem são as pessoas que dão voz aos assistentes virtuais?

Precisa de ajuda a escolher um filme? Não encontra o comando para ligar a televisão e não quer levantar-se para o ir procurar? Está desesperado por ouvir uma canção? Se tiver um assistente virtual em casa é provável que o mesmo tenha sido a resposta em qualquer uma das situações acima. O sistema Alexa ou o Google Assistant vieram para ajudar em tarefas básicas em casa. Mas já pensou em quem é a voz por trás do seu assistente? A voz da Alexa é de uma norte-americana chamada Nina Rolle.



Até agora a empresa detida por Jeff Bezos nunca tinha revelado de quem era a voz de Alexa. Mas o autor do livro Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empires, Brad Stone, avança que descobriu a identidade da assistente pessoal da Amazon.



Rolle é uma artista especializada em dobragens e é também a voz por trás da assistente virtual da Amazon, a Alexa. Trabalha em Boulder, no Colorado, um estado norte-americano, e já fez trabalhos para várias marcas como a Honda ou o banco Chase.