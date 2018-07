Verão é tempo de praia, de piscina e de apanhar sol. Mas como o corpo desidrata mais rapidamente nesta altura do ano, para desfrutar ao máximo destas actividades, é preciso beber água regularmente.

Segundo Lauren Minchen, nutricionista norte-americana, a quantidade de água que devemos beber depende do nosso peso e do nosso corpo. Citada no The Huffington Post, a nutricionista afirma: "A quantidade exacta varia de pessoa para pessoa. Mas para um adulto o alvo deve estar entre 2 e a 4 litros diários". E acrescentou que se fizermos exercício regularmente é necessário consumir mais água para que os músculos trabalhem bem.

Amy Shapiro, nutricionista e fundador do Real Nutrition NYC, diz que o nosso corpo sua para se manter fresco nos dias de calor. "É importante reabastecer o corpo com água quando suamos, para impedir desidratarmos", explicou o nutricionista.

Shapiro aconselha que se beba por dia metade do nosso peso em litros. Por exemplo, se uma pessoa pesa 80 quilos, deve beber 3 litros de água por dia. A Mayo Clinic recomenda que as mulheres bebem 2,7 litros diariamente e os homens 3,7 litros.

A fatiga, pele seca, câimbras musculares, constipação e tonturas são alguns indicadores de desidratação do corpo. A idade também pode influenciar o nosso nível de hidratação alega Andrea Moss, nutricionista e fundadora da Moss Wllness.

"Comer fruta, como melão, e vegetais contribui bastante para a hidratação do corpo", diz Shapiro. Alimentar-se com pepinos, aipo, brócolos e espinafres também ajuda.

"Beber água destilada, filtrada e de nascente são boas opções. Águas com altos níveis de Ph são também boas fontes de hidratação", esclarece Minchen. Mais importante que tudo é manter o corpo bem hidratado, mesmo que isso signifique ir mais umas vezes à casa de banho nos dias de férias.