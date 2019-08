Afinal parece que há mesmo vida na Lua

Aquilo que até agora parecia impossível poderá estar mesmo a acontecer. Se há vida na Lua, então os seus primeiros habitantes serão uns seres vivos, com meio milímetro de comprimento, chamados tardígrados. A explicação tem a ver com o despenhamento de uma sonda espacial israelita neste satélite, no passado mês de Abril. A sonda, concebida para ser a primeira (privada) a aterrar neste satélite da Terra, transportava milhares destes organismos e os cientistas consideram muito provável que eles tenham sobrevivido ao impacto. Razão: os tardígrados são seres vivos muito resistentes - aguentam radiações extremas e a temperaturas extremamente baixas."Os tardígrados podem sobreviver a pressões comparadas àquelas que são criadas quando os asteróides atingem a Terra, então um pequeno acidente como este não significa nada para eles", disse Lukasz Kaczmarek, astrobiólogo da Universidade Adam Mickiewicz em Posnânia, na Polónia, ao jornal britânico The Guardian. "Os animais poderiam potencialmente sobreviver na Lua durante anos", acrescentou o também especialista nesta espécie.Estes organismos, que foram descobertos no século XVIII, viajaram na sonda num estado de hibernação ou de desidratação, mas terão a capacidade de acordar se forem mergulhados na água. Se isso acontecer tornam-se ativos novamente, alimentam-se e reproduzem-se normalmente. O que só acontecerá na Lua se tiverem acesso a água. Ou seja, há muito poucas probabilidades de isso acontecer já que no espaço não há atmosfera nem acesso a água no estado líquido.Contudo, ressalva o cientista, "se os trouxerem de volta à Terra e os mergulharem em água, eles devem ressuscitar."