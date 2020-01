Se apanhou o seu filho a jogar no telemóvel passado a hora limite diária que definiu, não fique alarmado. Dificilmente o rapaz estará a em risco de sofrer de depressão ou ansiedade, como vários estudos nos últimos anos têm sugerido.

Pelo menos, é o que conclui um estudo, publicado este mês na revista Journal of Child Psychology and Psychiatry, que analisou 40 outros estudos que relacionavam o aumento de casos de depressão e ansiedade registados nos adolescentes nos Estados Unidos com o uso dos telemóveis. Para as investigadoras da Universidade da Califórnia e da Universidade da Carolina do Norte, a relação é mínima e não tem consistência.

"Não parece haver evidência de base que possa explicar o nível de pânico e consternação envolvendo estes assuntos", considera Candice L. Odgers, uma das autoras e professora de psicologia na Universidade da Califórnia.



As autoras consideram que o uso dos telemóveis por parte dos adolescentes espelham apenas outros problemas que os afligem e, estes sim, os responsáveis pelo descréscimo de saúde mental nesta faixa etária.

Outros dois estudos, da Universidade de Cambridge e da Universidade de Stanford, chegaram às mesmas conclusões, segundo o New York Times. "O discurso corrente dominante acerca dos telemóveis e o bem-estar é muita publicidade e muito medo", confirma o investigador Jeff Hancock, do Stanford Social Media Lab, autor de um dos estudos, que em breve será publicado. "Mas se comparámos os efeitos do telemóvel com o impacto de comer bem, dormir ou fumar, não tem comparação."



A ligação com a depressão foi feita pela psicóloga Jean Twenge em 2017, quando escreveu um artigo e o livro iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. .

Mas os críticos desta tese consideram que o uso dos telemóveis não é o responsável pelo aumento dos casos de ansiedade e depressão em adolescentes nos Estados Unidos. E apontam outras preocupações. "Que tal as alterações climáticas? Que tal a desigualdade nos vencimentos? Há tantos outros assuntos estruturais gigantes que tem um impacto enorme em todos nós e para os quais não estamos a prestar atenção", considera Jeff Hancock.



A psicóloga clínica Ana Durão concorda. "Embora possa parecer absurdo, comparo o aparecimento do 'mundo digital' ao aparecimento da televisão: hoje ninguém imagina o que é viver sem uma televisão em casa. Passou a isolar as pessoas em casa? Deixaram de conviver com os amigos? Passaram a querer ir para casa em vez de estar no café? E nessa altura, como seriam os relatórios de saúde mental? Haveria mais depressões entre os adolescentes? Entre os adultos? Se todos pensarmos um pouco nesse passado, chegamos a conclusão que dificilmente essa relação pode ser estabelecida", diz à SÁBADO.



Para a a psicóloga, que acompanha vários adolescentes levados à consulta por pais preocupados com o tempo que os filhos passam à frente dos ecrãs, não é o uso da Internet que é um problema, mas os conteúdos e a sua gestão. "A maior parte dos adolescentes que sigo em consulta com problemáticas relacionadas com a gestão da internet, não são necessariamente jovens deprimidos, apresentam mais frequentemente quadros de ansiedade, que podem evoluir para quadros de depressão", explica.



"São jovens com dificuldades emocionais, introvertidos, com auto-estima frágil, com um perfil de interesses restritos ou diferenciados do grupo de colegas, alguns deles com um convívio social restrito desde sempre ", salienta. "O uso da internet não é o problema, mas pode potenciar um problema, pois a gestão da informação e a pressão social pode agudizar as fragilidades existentes e aumentar a vulnerabilidade às adversidades. Quem está isolado socialmente também o estará online."



Ainda assim, a psicóloga Ana Durão aconselha os pais a estarem atentos. "É importante que, para além do tempo passado na internet, seja possível verificar se os jovens apresentam mudanças comportamentais e de humor, se existem variações ou declínio do rendimento escolar, se verifica-se um afastamento ou isolamento familiar e social anormal e se existem alterações nas rotinas, na alimentação, no sono e nos cuidados de auto-higiene", enumera. Se estas alterações ocorrerem, os pais devem procurar ajuda profissional.