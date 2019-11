Quase mil milhões de euros por ano. É o valor do comércio ilegal da madeira de jacarandá, segundo o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. O tráfico desta madeira nobre, protegida por um tratado internacional, é maior do que o tráfico de marfim, dos chifres de rinoceronte e das escamas do pangolim (já lá vamos) - juntos.

Porquê? A madeira aromática, de cor forte e muito resistente, é usada pelos marceneiros chineses para fazerem móveis esculpidos num estilo centenário, chamado hongmu, muito procurados pelos novos-ricos chineses. Uma cama de dossel, por exemplo, pode custar 900 mil euros.

A procura é tanta que estas árvores, que demoram cem anos a atingir a maturidade, estão a desaparecer em todo o mundo. Na China há muito que já não existem, por isso, o país virou-se para o sudoeste asiático, África e América Central - só entre 2009 e 2014, a importação de jacarandás para a China cresceu 14 vezes.

O impacto tem sido brutal. Em Madagáscar, onde se encontram os jacarandás mais valiosos do mundo, a água dos estuários fica tingida de vermelho devido aos troncos que são enterrados na areia, para serem mais tarde transportados para os portos do país. O comércio do jacarandá de Madagáscar foi proibido pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES) em 2013, por se encontrar em risco de extinção, mas não existe controlo (ver caixa). Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), desde 2010 pelo menos um milhão de troncos de jacarandás foram abatidos e exportados ilegalmente. Na Guatemala, só entre 2001 e 2017 o país perdeu cerca de 17% da sua floresta, segundo a ONG World Resources Institute.



E em Madagáscar?

Governo é suspeito de estar envolvido em tráfico

Ninguém sabe ao certo qual o grau de desflorestação em Madagáscar, porque não interessa ao governo da ilha. Em 2017, o Parlamento Europeu revelou que tinha sido encontrada uma pilha de jacarandás na residência oficial do então presidente Andry Rajoelina.

Na lista do tráfico de natureza há, além de árvores, animais desconhecidos. O pangolim, por exemplo, é o mamífero mais traficado do mundo. Em média são capturados 100 mil por ano em África, depois enviados para a China e Vietname, os países mais interessados - primeiro por causa da carne e segundo porque as escamas são usadas na medicina tradicional chinesa. De acordo com a Traffic, a ONG que analisa os dados do comércio ilegal, estima-se que tenham sido abatidos um milhão de pangolins na última década.

Crimes a crescer

Outra vítima de perseguição é o abalone, um molusco da África do Sul que pode valer cerca de 400 euros/quilo. As quotas de pesca foram reduzidas, mas o tráfico tem vindo a aumentar e 65% das capturas deste animal são ilegais. Em comum estes crimes têm o facto de acontecerem em regiões com dificuldades económicas. "As áreas protegidas nunca vão estar a salvo enquanto houver pessoas a morrer de fome a viver lá", assume Oswaldo Calderon, diretor regional da Fundaeco, ONG que gere 18 zonas protegidas. Mas quanto ao jacarandá, ainda há esperança: os jovens chineses preferem o design IKEA ao estilo hongmu.