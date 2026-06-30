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250 anos dos EUA

Almanaque dos 250 anos dos Estados Unidos

João Pombeiro 30 de junho de 2026 às 23:00
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Uma cápsula do tempo oficial dos EUA, histórias itinerantes e o veleiro português. Quatro histórias e quatro curiosidades para celebrar os 250 anos do país.

"Quando for aberta em 2276, queremos que as gerações futuras tenham uma janela autêntica sobre quem somos, o que valorizamos, o que construímos e como nos vemos como nação.” É assim que Rosie Rios, presidente da America 250, organização não partidária criada por mandato do Congresso, resume a ambição da cápsula do tempo que será enterrada, a 4 de julho, no Independence National Historical Park de Filadélfia.

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