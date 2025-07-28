Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
28 de julho de 2025 às 18:28

Tráfico ilegal da amêijoa no rio Tejo. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

A praia do Samouco, em Alcochete, é o ponto de partida para o negócio milionário em torno da amêijoa japonesa. Falamos de apanha ilegal e de tráfico: um problema com mais de 20 anos e que continua por resolver. O Repórter SÁBADO conseguiu entrar no mundo restrito dos mariscadires ilegais e revela-lhe tudo sobre este esquema fraudulento.

