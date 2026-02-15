Sábado – Pense por si

15 de fevereiro de 2026 às 10:43

Repórter SÁBADO na íntegra: Câmara do Sabugal acusada de comprar terreno dez vezes mais caro do que valor de mercado

Na mesma altura, a filha do presidente eleito pelo PSD adquiriu outro terreno aos mesmos proprietários a preços bem mais simpáticos. Há ainda os milhares de euros em contratos para o pai do autarca e a quota numa imobiliária que não terá declarado, como estava obrigado a fazer enquanto titular de cargo político.

