04 de janeiro de 2026 às 13:34

Repórter SÁBADO: Idosos burlados com venda de aparelhos auditivos

Há cada vez mais casos de idosos que vítimas de vendas agressivas de aparelhos auditivos. Pressionados a comprarem aparelhos que nem sequer precisam, chegam a fazer vários créditos para pagarem autênticas fortunas. Há relatos de vítimas com reformas baixas, que se endividaram para pagarem aparelhos que chegam a custar cinco mil euros. É o tema da investigação Repórter SÁBADO deste domingo, para ver no canal NOW.

