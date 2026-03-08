Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
08 de março de 2026 às 11:15

Repórter SÁBADO na íntegra. Falsa agência de modelos cobra valores elevados pelo agenciamento de crianças e jovens

Os candidatos a modelos pagam centenas de euros para ficarem registados numa plataforma a troco de promessas de trabalho com inúmeras marcas conhecidas. No decorrer da reportagem, um funcionário da empresa agrediu violentamente a equipa do Repórter SÁBADO.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30