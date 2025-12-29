Sábado – Pense por si

29 de dezembro de 2025 às 10:21

Repórter SÁBADO na íntegra: Há novas vítimas da falsa médica que realizou procedimentos estéticos sem estar habilitada

São vidas paralisadas à espera de justiça. Sandrileide Silva nega todas as acusações e diz não realizar quaisquer procedimentos que apenas competem a médicos.

Investigação SÁBADO Ver mais
