Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
29 de setembro de 2025 às 18:57

Falsos médicos realizam operações estéticas. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Há dezenas de falsos médicos que realizam procedimentos estéticos sem terem habilitações para o fazer. Não emitem faturas e escondem os serviços em espaços de cabeleireiros, centros de estética ou farmácias. Ganham milhares euros, colocam a vida dos clientes em risco e permanecem na impunidade.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h