10 de novembro de 2025 às 13:34

Máfia de taxistas burla clientes com recurso a novas tecnologias: o Repórter SÁBADO na íntegra

Novo terminal de multibanco usado pelos burlões pode ser comprado em lojas como a Worten e custa apenas 30 euros. Os clientes só se apercebem que foram roubados em milhares de euros quando são avisados pelo banco.

