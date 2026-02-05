Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 17:23

Zona ribeirinha em Abrantes fica completamente submersa

As imagens gravadas pelas 15 horas desta quinta-feira, na zona ribeirinha do Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, revelam bem a força das águas do Tejo cujo caudal não pára de subir. Recorde-se que o município de Abrantes já anunciou esta quinta-feira que vão ser evacuadas as zonas baixas devido à subida dos níveis de água, não só no Rossio, como em Rio de Moinhos, Alvega, Arrifana e Cabrito.

