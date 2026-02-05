Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 17:20

Rio na Bósnia entupido com toneladas de lixo

Ativistas pretendem acabar com o problema do lixo sazonal na Bósnia que se acumula nas barreiras instaladas na central hidroelétrica em Visegrad.

