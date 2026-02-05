Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 17:20

Marinha francesa apreende mais de quatro toneladas de cocaína na Polinésia Francesa

A marinha francesa apreendeu, esta segunda-feira, quatro toneladas de cocaína nas águas da Polinésia Francesa. A embarcação, que viajava da América Central para a África do Sul, transportava 4.249 quilos e 174 pacotes de droga. Foi a segunda vez em duas semanas que as autoridades francesas realizaram uma apreensão de droga na mesma região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.