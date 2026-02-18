Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 16:50

Monges rezam para dar as boas-vindas ao novo ano na Índia

Vários monges oraram, esta quarta-feira, no terraço do templo denominado de ‘Tsuglakhang’, em Dharamshala, Índia, para receberem o Ano Novo.

