19 de agosto de 2025 às 13:15

Zelensky diz que pacote de segurança apresentado a Trump inclui proposta de compra de armas dos EUA

O presidente ucraniano afirmou, na segunda-feira, após o encontro com Donald Trump na Casa Branca, que o pacote de garantias de segurança apresentado ao presidente dos EUA inclui uma cláusula que permite à Ucrânia comprar armas americanas.

