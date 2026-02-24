Sábado – Pense por si

Vídeos
24 de fevereiro de 2026 às 19:30

Polícia tailandesa disfarça-se de leão para deter suspeito de furtos

Agentes da polícia na Tailândia infiltraram-se numa dança tradicional das celebrações do Ano Novo Lunar vestidos com um fato de leão para deter um alegado ladrão em fuga, Nonthaburi, nos arredores de Banguecoque. O homem é acusado de vários furtos, incluindo o roubo de artefactos budistas avaliados em mais de 50 mil euros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente