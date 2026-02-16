Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 14:45

Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção e a mostrar todo o seu esplendor

O vulcão Kilauea, no Havai, voltou a entrar em erupção, no domingo à tarde, lançando nuvens de cinza e lava. Este é um dos vulcões mais ativos do mundo.

