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03 de agosto de 2026 às 11:20CM

Vozinha, o herói de Cabo Verde no Mundial, chega ao Chile para reforçar o Colo-Colo

Depois de se destacar ao serviço de Cabo Verde no Mundial, Vozinha chegou ao Chile, este domingo, para se juntar ao Colo-Colo. A contratação do guarda-redes de 40 anos tem gerado grande entusiasmo entre os adeptos e aumentado a projeção internacional do clube.

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