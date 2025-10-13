Sábado – Pense por si

13 de outubro de 2025

“Vocês estão a voltar para casa”: momento em que mãe do refém israelita libertado fala com o filho ao telefone

Einav Zangauker, mãe do refém israelita Matan Zangauker, falou por chamada, esta segunda-feira, pela primeira vez em dois anos com o filho, enquanto este seguia para se encontrar com tropas israelitas em Gaza.

