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28 de abril de 2026 às 13:00

Viúva expectante”: Porta-voz da Casa Branca critica Jimmy Kimmel por comentário sobre Melania Trump

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticou duramente o apresentador e humorista Jimmy Kimmel, por este ter dito, durante o talk show que apresenta, que Melania Trump tinha o “brilho de uma viúva expectante”. O comentário foi feito dois dias antes do tiroteio no jantar dos correspondentes da Casa Branca.

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