A carregar o vídeo ...

O lateral português não pode participar no jogo da festa do título grego por ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado do direito joelho. Mas o treinador não quis deixar o campeão europeu de 2016 fora de uma festa que não se fazia há 34 anos e Vieirinha entrou em campo aos 91 minutos.

13:10

Vieirinha entrou em campo lesionado para celebrar o título do PAOK e a emoção contagiou o estádio Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.