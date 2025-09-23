Sábado – Pense por si

23 de setembro de 2025 às 12:25

Santana Lopes recorda momento na chegada de Mourinho a Portugal em 2007: "Essa cena ficou marcada. Se hoje me interrompessem outra vez..."

Pedro Santana Lopes esteve no NOW esta segunda-feira e lembrou o momento em que abandonou uma entrevista da SIC Notícias por ter sido interrompido pela chegada de José Mourinho a Lisboa. "A jornalista nunca pensou que eu fizesse aquilo", contou. Veja o vídeo.

