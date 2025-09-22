Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de setembro de 2025 às 19:30

Chuvas torrenciais deixam estradas transformadas em rios no norte de Itália

As chuvas torrenciais que atingiram o norte de Itália, esta segunda-feira, provocaram grandes inundações e deslizamentos de terras. Várias pessoas tiveram de ser retiradas de casa e resgatadas dos seus veículos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.