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27 de abril de 2026 às 12:25

Vídeo mostra violência entre adeptos e jogadores após partida entre Carneiro FC e AD Fridão em Amarante

Clubes apresentam versões distintas e caso foi comunicado à Federação de Associações Desportivas de Amarante.

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