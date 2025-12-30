Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 22:28

Vídeo mostra protestos no Teerão após moeda iraniana desvalorizar em relação ao dólar americano

O Irão assistiu esta semana a alguns dos maiores protestos dos últimos três anos, depois de a moeda do país ter caído para um mínimo histórico em relação ao dólar americano.

