16 de fevereiro de 2026 às 15:17

O momento em que avião com destino a Lisboa trava bruscamente para abortar descolagem em São Paulo no Brasil

Um avião comercial da Latam Airlines com destino a Lisboa teve de travar bruscamente e cancelar a descolagem quando já estava no ar, durante a noite deste domingo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Brasil.

