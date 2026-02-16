Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de fevereiro de 2026 às 15:34

Mourinho revela mensagem de Florentino Pérez quando assinou pelo Benfica: "Foi a última vez que falámos"

José Mourinho voltou a ser apontado, esta 2.ª feira, pela imprensa espanhola a um regresso ao Real Madrid e a sua relação com Florentino Pérez foi tema na conferência de imprensa. O técnico dos encarnados revelou mesmo quando foi a última vez que falou com o presidente dos madrileno e o que este lhe disse.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)